Правильный заголовок: как подобрать название для статьи

Правильный заголовок для статьи или страницы сайта – это 20% успеха вашего контента. Однако составлять заголовки правильно умеют не все. Давайте разбираться, что нужно учесть при составлении заголовка, чтобы выйти на первые позиции в поиске и получить нужных посетителей.

1. В заголовке необходим поисковый запрос

Допустим, вы пишете статью про самые популярные автомобили на сегодняшний день. Какой заголовок подойдет для вашей статьи? Конечно же тот, который запрашивается пользователем.

Заходим на страницу поисковика и вбиваем наш запрос – «популярный автомобиль». Поиск Google тут же предлагает нам варианты (выбраны подходящие):

Популярный автомобиль в России

Популярный автомобиль в мире

Популярные автомобильные марки

Исходя из этого, выбираем самый подходящий для нашей статьи заголовок. Кстати, следует проверить и другие варианты, например «Лучшие автомобили» или «Самые покупаемые автомобили», так как эти запросы могут оказаться более подходящими для вашей статьи.

2. Выбираем запросы, которые часто запрашиваются

Что люди чаще ищут в поиске – «лучшие автомобили» или «популярные автомобили»? проверить очень просто. Воспользуемся бесплатным инструментом от Яндекса – «Подбор слов» (в Google Ads есть похожий инструмент, называется «Планировщик ключевых слов» и он тоже бесплатный) и смотрим:

Лучшие автомобили - более 150 000 запросов в месяц.

Популярные автомобили – более 7 000 запросов в месяц.

Что лучше выбрать? Первый запрос – более востребован и можно получить больше посетителей, однако нужно учесть, что у этого запроса и выше конкуренция.

Иногда эффективнее взять менее востребованный заголовок, так как там меньше конкуренции и можно будет попасть на более высокие позиции в поиске.

Но самое важное - не стоит использовать для заголовка запросы, которые слишком мало или совсем не запрашиваются.

3. Точное соответствие заголовка запросу

Вбивая запрос в «Подборе слов», вы можете заметить, что сервис вам предлагает множество похожих вариантов. И здесь важно выбрать именно тот, который больше всего подходит содержанию вашей статьи. Например, на словосочетание «популярные автомобили», может быть запрос «самые популярные автомобили», который подойдет вашей статье, и запрос «популярные сайты автомобилей», тема которого совсем другая.

В идеале вам нужно подобрать такой запрос, который будет более точно соответствовать содержанию вашей статьи. То есть если вы пишете про популярные автомобили, которые покупают люди в России, то запрос «популярные автомобили в России» подойдет вам больше, чем запрос «популярные автомобили в мире».

Дополнение: чтобы подобрать заголовок, наиболее точно отвечающий запросам пользователей, нужно уделить внимание ключевым словам, которые будут не только соответствовать запросу, но еще и помогут максимально раскрыть тему вашей статьи.

4. Раскрытие темы в заголовке

Не бойтесь делать более подробные заголовки, даже если у такого заголовка будет меньше запросов. Люди ищут точные ответы. Да, они могут вбивать в поиск запрос «популярные автомобили», но если они хотят купить б/у автомобиль, то они перейдут на страницу, с заголовком «Популярные автомобили на вторичном рынке», а если им нужен автомобиль из Японии, то они выберут страницу с заголовком «Популярные японские автомобили».

Чем более подробно вы раскроете тему вашего материала в заголовке, тем меньше вероятность, что вы получите отказ – пользователь покинет вашу страницу, не получив нужной ему информации и уйдет на другой сайт. Высокий процент отказов приводит к тому, что поиск будет понижать вашу страницу в выдаче.

А сейчас очень большую роль в том, какие страницы поставить на первое место в поиске играет так называемый поведенческий фактор. То есть поисковые системы смотрят, как люди посещают определенные страницы, насколько внимательно изучают информацию, возвращаются ли в поиск, чтобы найти другие страницы на интересующую их тему. Больше об этом можно узнать здесь - как работает СЕО.

5. Не используйте лишних и неверных слов в заголовках

Очень часто в поисках необычного и привлекательного заголовка, авторы используют неверные, малопонятные и ненужные слова в заголовках.

Оригинальность – это хорошо, но надо учесть, что пользователь, читая заголовок, должен понимать, какую информацию он получит, прочитав вашу статью. Например, часто новостные сайты используют завлекающие заголовки, но когда пользователь переходит на страницу, он получает не ту информацию, которую он искал. Избыток негатива приводит к тому, что пользователи в дальнейшем перестают посещать такие сайты.

Также не стоит обманывать пользователя. Следует помнить, что пользователи очень часто делятся интересной информацией на форумах, в социальных сетях, рекомендуют друзьям и знакомым. И если ваша статья не отвечает тому заголовку, который заставил пользователя перейти на страницу с вашим материалом, то он никогда не поделится им. Что опять же негативно скажется на популярности вашей статьи.

Обязательно проверяйте свои заголовки, если у вас мало опыта. Иногда, даже если вам кажется, что вы правильно подобрали заголовок, пользователи могут понимать его совсем иначе. Проверить очень просто – попробуйте вбить ваш заголовок в поиске и посмотрите, какие ответы вам выдаст поисковая система. ﻿