Философия СЕО

Есть такие вопросы, которыми задаются практически все компании, когда собираются нанять СЕО-специалиста.

Как работает СЕО? Что важнее всего для продвижения сайта? Как собрать семантическое ядро? Сколько стоит СЕО-продвижение? Как вывести сайт в ТОП? Стоит ли покупать ссылки? Как проверить позиции сайта? Как правильно сделать СЕО-аудит? Как увеличить трафик на сайт? И так далее.

На эти вопросы нельзя дать простой ответ. Говоря с неспециалистом, необходимо не только ответить на вопрос, но и объяснить, почему ответ будет таким, а не иным.

Когда слышишь эти вопросы в сотый раз, то становится уже совсем неинтересно отвечать. Но ведь можно один раз записать ответы на эти вопросы, и вместо того, чтобы повторять каждый раз одно и то же, просто указывать ссылку на ту или иную статью.

Вот именно это и стало основной причиной появления сайта.

И на всякий случай уточняю: все, что вы можете прочесть на этом блоге, является моим личным мнением, а все мои методы работы не являются обязательными к применению. Я работаю по своей собственной стратегии продвижения, которую испытал и проверил на более чем двух сотнях сайтов. Но каждый раз – получается особенная стратегия со своими тонкостями (обо всех деталях не расскажешь), которая подойдет только для определенного сайта. И поэтому не имеет смысла сравнивать ее со стратегиями других сеошников.

Главное, на что следует опираться – это результаты работы продвижения. А проверить их очень просто: все данные по работе СЕО-специалиста наглядно представлены в инструментах, которые предоставляют сами поисковые системы. ﻿